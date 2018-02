Zo blijven ouderen veilig ondanks vrieskou

„Denk vooruit”, benadrukt directeur Jan Romme van het goede doel dat zich inzet voor eenzame ouderen. „Ouderen zijn extra gevoelig voor de barre kou die nu richting ons land komt. Er is angst om door gladheid ten val te komen, maar voor veel zelfstandig wonende ouderen is de kou zelfs reden om helemaal niet meer de deur uit te gaan”, aldus de voormalig ouderenombudsman. Vorige week becijferde het CBS nog dat het aantal sterfgevallen (vooral 80-plussers) in de winter het hoogst ligt.

Dat het ijs- en ijskoud wordt, staat inmiddels vast. Maandag tot en met donderdag vriest het matig tot streng met -8 tot -11 graden. Door de (noord)oostenwind ligt de gevoelstemperatuur echter nog veel lager. Enkele tips uit het vriesadvies: vraag je af, zeker als de kou langer duurt, welke ouderen of zieken in de omgeving hulp kunnen gebruiken. Schroom niet om bij ouderen in de straat aan te bellen als je vermoedt dat zij hulp kunnen gebruiken. Romme: „De kans is groot dat het aanbod wordt geaccepteerd!”

’Heb een back-up’

Zelf kunnen ouderen ook wat doen, stelt Gouden Dagen, dat zich mede baseert op algemene richtlijnen van het RIVM. Houd de weervoorspellingen in de gaten, zorg dat er voldoende eten en drinken in huis is en denk na over iemand die u zou kunnen helpen met boodschappen als u niet meer het huis uit kunt. „Bel deze persoon alvast en spreek wat af voor in geval van nood.”

Ook controleren of de verwarmingsketel een servicebeurt heeft gehad en het dragen van extra lagen kleding worden genoemd. „En blijf in beweging als je buiten bent”, zegt Romme. „Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar bij een kwetsbaar persoon kunnen deze maatregelen veel ellende voorkomen.”