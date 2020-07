Franse provincie bij Belgische grens wil extra coronamaatregelen

In tal van Franse plaatsen nemen de autoriteiten eigen maatregelen, omdat ze denken dat dit de verspreiding van het virus zou tegen gaan. De burgemeester van de toeristische Bretonse plaats Saint-Malo bijvoorbeeld heeft kapjes verplicht gesteld voor iedereen ouder dan tien jaar in het ommuurde oude centrum van de havenstad. Orléans heeft een mondkapjesplicht met ingang van vrijdag op markten en ’s avond vanaf 21.00 uur langs de oever van de rivier de Loire, omdat daar dan zoveel mensen flaneren.

De minister van Gezondheid, Olivier Véran, heeft in een buitenwijk van Parijs bij een distributiecentrum van mondkapjes opgeroepen in alle drukke straten de kapjes op te doen. Een collega van Véran, minister van Digitale Zaken Cédric O, klaagde dat maar 2 tot 2,5 miljoen mensen de speciale waarschuwingsapp voor de locatie van het coronavirus hebben gedownload op hun mobieltje. Het werd al in juni gelanceerd, maar functioneert niet volgens critici. Het zou alleen doeltreffend kunnen werken tegen een tweede golf als tientallen miljoenen Fransen meedoen.