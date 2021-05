Sonde met gruis van ruimterots begint aan lange terugreis naar aarde

De OSIRIS-REx had in oktober ongeveer 60 gram steentjes en stof opgezogen van het oppervlak van de aardappelvormige asteroïde Bennu. Dat gebeurde op bijna 333 miljoen kilometer afstand van de aarde. De asteroïdemonsters zijn verzameld in een bakje aan boord van de sonde.

Wetenschappers willen het gruis bestuderen onder hun microscopen op aarde om een beter beeld te krijgen van het ontstaan van ons zonnestelsel, en misschien vinden ze aanwijzingen over het ontstaan van leven op aarde. Voor de Amerikanen is het de eerste keer dat ze materiaal van een asteroïde ophalen. Japan is ze voorgegaan met de missies Hayabusa en Hayabusa2.

De motoren van de OSIRIS-REx duwden de sonde maandagavond weg van de asteroïde. Om de aarde te bereiken, zal hij twee keer rond de zon vliegen en een afstand van 2,3 miljard kilometer afleggen. Op 24 september 2023 moet de capsule voorzichtig landen in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah, ongeveer 100 kilometer ten westen van de stad Salt Lake City.

De OSIRIS-REx werd in 2016 gelanceerd. De missie kost ongeveer 1 miljard dollar.