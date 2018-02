Factuur opvang verraadt na 7 jaar dat kindje leeft

Dat schrijft de Engelse krant Metro. In 2011 werd het stel uit Wolvograd verteld dat hun kind nog één week te leven had na geboorte. Gedesillusioneerd lieten ze de baby achter in het ziekenhuis. Ze kregen spijt, keerden terug, maar hoorden dat het gestorven was.

Vorig jaar, zes jaar na dato, kwamen er ineens rekeningen. Het kind was blijkbaar bij een kinderopvang en die wilde geld zien. Het werd klaarblijkelijk van de rekening van de moeder gehaald. Daarop stond te weinig geld; haar bankrekening werd bevroren. Enkel daardoor kwam de moeder erachter dat er betalingen waren gedaan aan een kinderopvang, zo beschrijft Metro.

Het koppel heeft via de rechter afgedwongen dat het weer voor hun eigen kind mag zorgen. Dat werd besloten in november vorig jaar, maar werd nu pas bekend. Of het stel al heeft besloten om het ziekenhuis voor de rechter te slepen, is niet bekend.