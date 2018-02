Gewapende bewaker school Florida neemt ontslag

De bewaker op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland heeft als gevolg daarvan ontslag genomen bij het departement, heeft sheriff Scott Israel van Broward County laten weten. Hij had de man eerder op non-actief gesteld, maar wilde niet zeggen of de bewaker ook vervolging wacht.

De sheriff zei dat hij de bewaker geschorst had na het zien van videobeelden waarop te zien was hoe die gereageerd had op de schietpartij die zeventien mensen het leven kostte. „Wat ik zag was dat de agent arriveerde aan de westkant van gebouw 12, zijn positie innam, maar nooit naar binnen ging.”

Volgens sheriff Israel duurde het bloedbad dat Cruz binnen aanrichtte zes minuten. De bewaker was bij het gebouw gearriveerd negentig seconden nadat de schutter de eerste schoten had afgevuurd. Vervolgens was hij ruim vier minuten buiten blijven wachten.

„Hij had naar binnen moeten gaan, de schutter moeten confronteren en hem moeten doden”, zei de sheriff op de vraag wat de bewaker had kunnen doen.

Ook is de sheriff een onderzoek begonnen naar twee agenten die in het verleden al vaker met de Cruz en diens broer te maken hadden gehad. Onderzocht wordt of ze meer hadden kunnen doen of moeten doen. Sinds 2008 had het kantoor van de sheriff 23 meldingen binnengekregen over Cruz of zijn broer, zo liet Israel weten.