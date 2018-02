Meer aanklachten tegen ex-campagneleider Trump

In de nieuwe aanklacht worden Manafort en Gates beschuldigd van belastingfraude van 2010 tot en met 2014 en van bankfraude. Ook zou het tweetal buitenlandse rekeningen niet hebben gemeld bij de belastingdienst. Afgelopen oktober werden ook al aanklachten tegen beiden ingediend. De twee ontkenden schuldig te zijn.

Manafort was campagneleider van Trump van juni tot augustus 2016. Hij kwam in beeld tijdens het onderzoek van Mueller naar de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Manafort wordt verdacht van samenzwering tegen de VS en een aantal financiële misdrijven.