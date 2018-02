Belofte begroting blijkt boterzacht

„We gaan ons best doen om dit voor elkaar te krijgen. Maar we zijn nog heel vroeg in het proces”, zo verwoordde premier Rutte zijn voorbehoud bij de Nederlandse inzet voor de onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting.

De oppositie wist toen al hoe laat het was: de premier is van plan z’n best te doen, maar belooft niks voor het eindresultaat.

Ook de coalitiepartijen waren opeens zo ferm niet meer. Waar CU-leider Segers eerder nog zei ’geen cent erbij’, klonk CU-Kamerlid Van der Graaf milder. „We moeten kijken waar het een onsje minder kan.”

Of dit betekent dat de partij wil dat Nederland een veto inzet als de afdracht tóch hoger wordt, vroeg de PVV. Maar dat wilde de junior van de coalitie inderdaad niet beloven.

Ook de VVD werd gedwongen kleur te bekennen. „We zitten nu bij de inzet”, hield Kamerlid Anne Mulder zich op de vlakte. „Ik wil er niet op vooruitlopen.”

Daarmee bogen de overige coalitiepartijen richting D66, die van meet af aan duidelijk was: de ’inzet’ is om het gat dat de Britten met hun vertrek achterlaten en de extra taken (grensbewaking, migratie, energie) op te vangen met bezuinigen op de instituties, op landbouwsubsidies en cohesiefondsen.

„Maar we moeten niet vooruitlopen op de uitkomst”, vindt D66-Kamerlid Verhoeven. „Als u vraagt: kan het zijn dat Nederland meer moet gaan betalen voor het MFK (meerjarig financieel kader; de begroting - red), dan zeg ik: dat is niet uit te sluiten.”

Landbouw

Het CDA zette als coalitiepartij weer andere accenten. De inzet op innovatie en het huidige begrotingsplafond is prima, maar niet als dat ten koste van de Nederlandse landbouw gaat. „Vorige keer bedongen we een korting van 1 miljard euro ten koste van het Nederlandse landbouwbeleid”, zei Kamerlid Omtzigt. „Ik wil niet dat het weer zo gaat als de vorige keer.”

In mei komt de Europese Commissie met voorstellen voor de begroting voor 2021-2027. De onderhandelingen hierover gaan zo’n twee jaar duren. Ze zijn ook taai, omdat alle lidstaten er een veto op kunnen uitspreken en ze allemaal andere wensen en belangen hebben.

Bovendien laten de Britten met hun vertrek een begrotingsgat van 13 miljard euro achter, en heeft de EU extra taken op haar bord.