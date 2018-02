Honderdduizenden naar de zon of de sneeuw

De ANWB verwacht dat ongeveer 450.000 Nederlanders richting de sneeuw reizen. Samen met de terugkerende vakantiegangers zal het daarom flink druk worden op de routes van en naar de sneeuw. De nieuwe golf sneeuwliefhebbers op de weg draagt bij aan de drukste week van dit winterseizoen.

Van echte kou kan volgens de weerverwachtingen ook in eigen land worden genoten. Begin volgende week vriest het waarschijnlijk ook overdag en kan het kwik ’s nachts zakken tot onder min 10. De kou komt uit Siberië, waardoor weerkundigen al spreken van ’de Russische beer’. Het leidt waarschijnlijk tot veel schaats- en ijspret. In Friesland is besloten om varen op sloten en vaarten tijdelijk te verbieden zodat het ijs kan groeien.

Op Schiphol is geen sprake van een uitzonderlijke drukte. Ondanks de vluchten naar de zon bevindt de drukte zich op het niveau dat wel vaker wordt gezien op de luchthaven. Komende vrijdag, zaterdag en zondag vertrekken in totaal ruim 180.000 passagiers. Dat is iets meer dan vorige week vrijdag en dat weekeinde, waarin het zuiden van Nederland al vakantie had. „Tegelijkertijd mogen we met regelmaat zoveel reizigers ontvangen”, aldus een woordvoerder van Schiphol.