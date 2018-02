Min dertig laat echte skiër koud

Maar daar worden de Oostenrijkers zelf nog niet zenuwachtig van, vertelt Alfred Geisler, die in het Zillertal alle wintersporters in goede banen moet leiden. „Het is winter”, reageert hij verbaasd op de vraag of het niet té koud gaat worden om te skiën. „Als je gaat wintersporten, moet je ook niet klagen over de temperatuur”, vindt hij. „Want als je gaat zwemmen, word je ook nat.” Toch houden de instanties wel degelijk het weer in de gaten. „Als het écht te gek wordt, met slecht zicht en te barre omstandigheden, kunnen er pistes gesloten worden.” Maar vooralsnog worden daar geen maatregelen voor getroffen: ook alle liften blijven voorlopig gewoon open.

Geisler legt uit hoe het komt dat de Oostenrijkers eigenlijk wel blij zijn met de verwachte kou: „Het heeft erg veel gesneeuwd onlangs. Nog steeds valt er dagelijks wel een pak bij. Als dat goed aanvriest, is het risico op lawines weer kleiner.” Voor wie het toch koud heeft op de piste, heeft de Oostenrijker een goed advies: „Drink veel schnaps”, zegt hij lachend. „Dat warmt op.”

Een advies dat een groep jongens uit de buurt van Boxmeer maar ter harte neemt. Onderaan de piste van de Ahorn zitten ze onder een warmtelamp, met een groot glas bier en een borreltje voor de neus. „Het is boven best pittig”, wijst Paul naar de bergtop, waar het inmiddels al is afgekoeld tot min tien. „Maar kou hoort een beetje bij wintersport”, vindt ook hij. Toch baalt de groep van het weer. „Het mag best nog wat kouder zijn, als het maar helder is”, vindt Giel. „Maar zodra je maar eventjes naar boven gaat, zit je in zo’n sneeuwwolk. Dat is vervelender dan kou.”

De ANWB waarschuwt mensen zich onderweg naar de wintersport te wapenen tegen de kou. „Er vertrekken zo’n 450.000 landgenoten richting de sneeuw en een paar honderdduizend keren huiswaarts. Die zullen ongetwijfeld in lange files terecht komen. Ons advies: tijdig tanken, warme kleding dragen en genoeg eten en drinken binnen handbereik.”