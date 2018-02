Vicepremier Australië stapt op wegens affaire

Barnaby Joyce (l) en Vikki Campion (r). Ⓒ AFP/Facebook

SYDNEY - De Australische vicepremier Barnaby Joyce heeft zijn aftreden aangekondigd. De leider van de conservatieve National Party lag onder vuur nadat bekend was geworden dat hij een buitenechtelijke affaire had met een medewerkster die zwanger van hem is. Hij stopt maandag ook als partijleider.