Werd Rietje (80) vermoord om de erfenis?

LIVE – Verslaggever Mascha de Jong is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur)

Hans W. draaide de rollen om. Hij had het gezegd, zo vertelde hij de rechter in een uitpuilende rechtbank boordevol familie, omdat zijn broers hem tóch zouden beschuldigen. Zo ging het al acht jaar. Keer op keer verweten die twee hem dat hij op het geld van hun moeder uit was. Hij noemde een heel lasterlijstje op. „En daar is nu ook moord bij gekomen”, zei hij met een snik in zijn stem. Zijn vrouw Susanne H.: „Maar ik verzorgde hun moeder, ik waste haar, gaf haar te eten, bracht haar naar bed. Waar waren zij?”

De erfenis heeft de familie Willms, welbekend op het Kastanjeplein in Oost, uit elkaar gerukt. De pater familias Edward Willms begon er in 1958 een goedlopend loodgietersbedrijf en breidde zijn vastgoedportefeuille in rap tempo uit. Hij bezat aan het einde van zijn leven een groot deel van de buurt. Sinds zijn dood liggen de drie zoons met elkaar overhoop over de verdeling.

Moeder Maria Esselaar – in de volksmond Rietje – hield het trio uit elkaar zolang zij leefde. Er was tot die tijd immers niks te verdelen. Dat veranderde zondag 12 juni 2016. De vrouw, die het de laatste weken niet erg goed maakte, werd dood gevonden in bed. Tot overmaat van ramp waren de twee broers van Hans W. uit het testament geschrapt.

De politie vond al snel uit dat de 80-jarige Esselaar onder verdachte omstandigheden was overleden. Er werd een oxycodon-pil in haar mond aangetroffen. Specialisten, zoals een patholoog anatoom en twee forensisch toxicologen, spraken hun vermoeden uit dat zij wellicht een korte tijd een bepaalde hoeveelheid van de morfine had binnengekregen.

Uit de gegevens van de ziektekostenverzekering bleek Susanne H. vlak voor de dood van mevrouw Esselaar maar liefst 184 oxycodon-pillen te hebben besteld. Zij vertelde de pillen zelf te gebruiken. Ze was van een metershoge kade in een boot gevallen en had een dubbele schouderbreuk opgelopen.

Overigens wist haar man niks van het slikken van de oxycodon. „Maar ik vertel ook niet of ik anticonceptie neem”, sneerde Susanne H. tegen de rechter.

De officier van justitie sprak na het beluisteren van het tapgesprek uit dat het een gesprek leek tussen twee mensen, die het net voelden sluiten. Vandaag komt de aanklager met de strafeis.