Aanhouding neemt bizarre wending: veroordeelde crimineel vlucht voor politie en springt in water

Dit meldt de politie. De Arnhemmer was al eerder veroordeeld door de rechter. Maar hij had zijn straf nog niet uitgezeten. Toen dit openstaande vonnis tijdens een politiecontrole werd ontdekt, probeerde hij aan zijn aanhouding te ontkomen door in het water te springen.

Hij bleef een paar minuten in het water zwemmen. Maar toen koos de man eieren voor zijn geld en klom het water uit. Hij werd direct aangehouden

Bij insluiting in de politiecel ontdekte de agenten dat hij een Rolex-horloge om had. Hij was op dat moment niet in staat om te verklaren waar het horloge vandaan kwam.

Het horloge is door de politie in beslag genomen.