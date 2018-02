’Straks ook barbecue verboden in Utrecht’

„Het begint met houtstook en eindigt met de barbecue”, voorspelt fractievoorzitter Dimitri Gilissen. „Het is bijna eng om te zien, de mailtjes van de houtstooklobby.”

Zo’n 700 gezinnen in Utrecht zullen te maken krijgen met een houtstookverbod wanneer dat door het gemeentebestuur wordt ingevoerd. Deze huishoudens zijn voor de verwarming van hun woning hoofdzakelijk afhankelijk van een open haard of houtkachel.

Bekijk ook: Houtkachel maakt comeback

Dat blijkt uit ambtelijke antwoorden op 25 technische vragen die de VVD stelde voorafgaand aan de raadsinformatie bijeenkomst donderdafmiddag over luchtkwaliteit en gezondheid in Utrecht.

Het laatste bewonerspanelonderzoek (november 2015) leverde op dat in zeven procent van de huishoudens de open haard aan gaat, en in zes procent de houtkachel brandt. „Slechts drie procent van de bezitters van een open haard/kachel gebruikt deze als primaire verwarming.”

Dat zijn desalniettemin nog altijd omgerekend 688 van de 176.575 huishoudens waarin mensen, om uiteenlopende redenen, het binnen warm maken door traditionele houtstook.

Wel wordt duidelijk dat houtstokers de consequenties gaan ondervinden van het vooruitstrevende beleid om Utrechtse wijken gasloos te maken. „Wij willen voorkomen dat biomassa en fossiele brandstoffen als alternatief worden ingezet.” De beslissing over een eventueel houtstookverbod zal pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vallen.

Maar de VVD vreest nu al dat de vrijheid van open vuur in (en om het) huis in de toekomst nog verder wordt ingeperkt.

De rook die bij houtstook vrijkomt, bevat schadelijke stoffen waar mensen met bijvoorbeeld astma en COPD last van hebben. Buurtbewoners in Zuilen begonnen eind 2016 een handtekeningenactie tegen het gebruik van houtkachels in de wijk.

Volgens de indiener van de 25 vragen, VVD-woordvoerder Duurzaamheid Gertjan te Hoonte, zijn de consequenties voor de hout stokende gezinnen nog onduidelijk. „Je moet een helderder beeld krijgen hoe die groep eruitziet, voordat je een maatregel voorstelt.”

Dat geldt volgens hem ook voor andere maatregelen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, zoals de mogelijke uitbreiding van de milieuzone. „Dat is heel makkelijk geroepen, maar het gaat wel om mensen die geïnvesteerd hebben in hun vervoersmiddel.”