’Blaffende hond, die niet bijt...’

Ⓒ Illustratie:Petra Urban

Amsterdam - Hij staat terecht voor het aanzetten tot zes liquidaties, maar tijdens de achtste dag van het strafproces ging het gisteren vooral over het karakter van Willem Holleeder. Het Openbaar Ministerie besteedde de hele dag aan het bijstellen van het door hem geschetste beeld van de innemende familieman die alles over had voor zijn naasten.