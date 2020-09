Voetbaltrainer Martin Koopman reisde als Kuifje de wereld rond en zit nu vast op de Malediven

Martin Koopman: Waarom zou ik klagen? Ⓒ eigen foto

Amsterdam - Op een steenworp afstand van misschien wel ’s werelds meest aanbeden vakantieparadijs probeert hij er in zijn eigen sportieve coronahel het beste van te maken. Martin Koopman (63), bondscoach van de Malediven, wacht al acht maanden op zijn eerste interland. Het past wel in de avontuurlijke loopbaan van het bevlogen voetbaldier, dat in Congo een mitrailleur tegen z’n hoofd kreeg en in China vergeefs zocht naar vijf van zijn spelers.