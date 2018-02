Roep om boycot ’Nul euro-toeslag’

Reizigers hoeven buiten de spits tijdelijk geen toeslag te betalen op de snellere Intercity Direct. Maar de NS eist van klanten wel dat ze die nul euro toeslag ’kopen’.

Voorzitter van Maatschappij voor Beter OV Rikus Spithorst is woest over de maaregel. ,,Het is toch be-la-che-lijk dat reizigers een toeslag van nul euro moeten "kopen" óók als deze gratis is'', zet hij in het AD. ,,Dit slaat natuurlijk nergens op en dient voor de reiziger geen enkel doel.''

Spithorst roept reizigers op de toeslag te weigeren.

De NS geeft toe dat de methode ’een beetje omslachtig’ is. „Maar door altijd van reizigers te vragen om in te checken, voorkomen we juist verwarring.''

Voorlopig is NS nog niet van plan boetes uit te delen.

De nul euro toeslag, die is ingevoerd om reizigers tegemoet te komen voor trager werkende spoorverbindingen, geldt nog tot en met zondag 8 april.

Tot die tijd hoeven reizigers geen 2,40 euro meer betalen op de hogesnelheidslijn tussen Schiphol-Rotterdam Centraal tussen 09:30 en 16:00 uur en tussen 19:00 en 06:30 uur.