Beursupdate: Gouden dag op Damrak

De AEX-index sloot 0,3% hoger op 534,09 punten. De Midkap ging 0,9% vooruit naar 823,23 punten.

„Het is positief dat de beurs deze week gestabiliseerd is en niet verder zakte”, zei marktanalist Ron van der Does (IG). „Met de AEX handelen we nu in een smalle bandbreedte van ruwweg 527 tot 535 punten. Ik kan me niet voorstellen dat de index snel weer richting de 570 stijgt en houd de komende tijd rekening met wat consolidatie en wellicht een kleine correctie”, aldus de beursman.

De andere beurzen in Europa gaven een verdeeld beeld te zien. Frankfurt (+0,2%) en Parijs (+0,1%) noteerden hoger, terwijl Londen 0,1% in het rood verkeerde. Wall Street stond vanmiddag ruim 0,6% hoger. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,7% in de plus.

De stijgers in de AEX werden aangevoerd door Wolters Kluwer (+2,5%). De informatieleverancier en data-analist kwam deze week met opgewekte jaarresultaten. Telecomconcern KPN werd 1,7% meer waard.

ABN Amro (+0,04%) en ING (+0,1%) eindigden licht hoger. Beide banken zijn ingeschakeld voor de beursgang van branchegenoot NIBC. De introductie van NIBC op de Amsterdamse beurs moet ruim €1,5 miljard opleveren.

Galapagos was de grootste daler onder de hoofdfondsen met een verlies van 3,7%. Beleggers reageerden negatief op het operationeel verlies van het biotechnologiebedrijf, dat opliep van €11,5 miljoen in 2016 naar €90 miljoen in het afgelopen jaar. Positief was wel dat de kaspositie van Galapagos vorig jaar met €172 miljoen groeide naar €1,15 miljard. Effectenhuis KBC Securities verhoogde zijn koersdoel voor het aandeel Galapagos van €88 naar €104.

In de Midkap werd bouwconcern BAM 5,3% meer waard. Daarmee werd de forse neergang van eerder deze week na matige jaarcijfers een halt toegeroepen.

ASMI noteerde 1,1% in de plus. De toeleverancier aan de chipindustrie liet weten dat de patentclaims van de Japanse bedrijven Hitachi Kokusai Electric en Kokusai Semiconductor Equipment ongegrond zijn. ASMI zal zich scherp verdedigen tegen de aanklacht. Branchegenoot Besi werd 4,9% hoger verhandeld.

Smallcapfonds Brunel koerste 4% lager. De detacheerder wist de aanhoudende omzetdaling een halt toe te roepen. Voor dit jaar verwacht Brunel omzetgroei en een verbeterde winstgevendheid. KBC Securities heeft in reactie op de resultaten het advies neerwaarts bijgesteld naar ’houden’ vanwege een gebrek aan nieuwe aanjagers voor de koers. KBC verhoogde het koersdoel voor het aandeel Brunel wel naar €16,50. ING handhaafde het koopadvies voor Brunel met een koersdoel van €17,20. De beurskoers van Brunel liep begin deze week trouwens op na een verhaal in De Financiële Telegraaf over oprichter Jan Brand.

Heijmans stond in de ochtendhandel 2% hoger, maar gleed vervolgens 5,6% weg. Het bouwconcern boekte vorig jaar een winst van €20 miljoen bij een omzet van €1,4 miljard. Ondanks de zwarte cijfers keert Heijmans geen dividend uit.

Takeaway.com daalde 0,4%. Beleggers reageerden positief op de verdere expansie van de maaltijdenbezorger met de inlijving van de branchegenoten BGmenu uit Bulgarije en Oliviera uit Roemenië.

Op de lokale markt dook biotechnologiebedrijf Pharming 4,5% omlaag in reactie op het nieuws dat de Britse branchegenoot Shire mogelijke eerder goedkeuring krijgt van de Amerikaanse FDA voor een middel dat helpt tegen aanvallen erfelijk angio-oedeem.

Volgende week: Ahold, PostNL en Powell

Volgende week zijn Nederlandse beleggers onder meer gericht op de jaarcijfers van PostNL (maandag) en Aalberts Industries, Ahold Delhaize, ASMI en Takeaway.com (allen woensdag). Op vrijdag volgen de jaarresultaten van Gemalto, IMCD, Beter Bed en ICT Group.

Beursman Van der Does kijkt ook uit naar de toespraak die de nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell aanstaande woensdag gaat geven voor het Congres in Washington. „Ik verwacht dat Powell gaat zeggen dat hij de lijn van zijn voorganger Janet Yellen voorzet en de rente in de Verenigde Staten geleidelijk zal verhogen.”

