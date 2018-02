Toestel met volledig vrouwelijke crew op Schiphol

Het is een Airbus A330 van de Indiase KLM-partner Jet Airways. Volgens een woordvoerder is het een bewuste keuze van deze maatschappij om zoveel mogelijk vrouwelijke piloten aan te nemen naast stewardessen.

„In India is er steeds meer discussie over vrouwenrechten en gelijke behandeling van man en vrouw. Jet Airways is daar een groot voorstander van en stuurt doelgericht aan op dezelfde kansen voor iedereen in alle functies van het vliegbedrijf. Daar is deze vlucht op Schiphol een voorbeeld van. In totaal heeft Jet Airways nu meer dan tweehonderd vrouwelijke piloten in dienst. Een derde van het hele personeel is al vrouw”, aldus de zegsman.

Het is volgens hem actief beleid om het aantal vrouwelijke bemanningsleden aan boord verder op te schroeven. „Zoals dat ook gebeurt bij het grondpersoneel. Zonder overigens mannen te discrimineren. Het gaat er Jet Airways juist om een punt te maken dat medewerkers puur worden geselecteerd op inzet, kwaliteit en geschiktheid en dus niet op sekse.”

In samenwerking met KLM vliegt Jet Airways wekelijks 31 keer tussen Amsterdam en India (Delhi, Mumbai, Bangalore). De ’all ladies crew’ vertrekt voor het middaguur vanaf Schiphol naar huis.