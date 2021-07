Week voor aanslag op De Vries werd Poolse verdachte Kamil E. (35) ook al opgepakt

Dat melden mensen in de omgeving van de woning van de man in Maurik en wordt bevestigd door meerdere opsporingsbronnen van De Telegraaf. Kamil Pawel E. bestiert een eenmanszaakje dat montagewerkzaamheden uitvoert en dat is gevestigd aan de Goudenregenstraat in Maurik.

E. werd op 1 juli ook al opgepakt. Die donderdag rukte de politie met meerdere wagens uit naar Tiel na een melding van een geweldsincident in Maurik, in de straat waar Kamil E. woont. De verdachte van het voorval waarbij een vuurwapen zou zijn gebruikt, zou in Tiel zijn gezien. Agenten met kogelwerende vesten doorzochten hier een flat en een auto, maar vonden geen vuurwapen en geen verdachte. Uiteindelijk werd de 35-jarige Kamil E., in Maurik aangehouden.

De politie Amsterdam wil niets zeggen over dat incident en de achtergrond van E., omdat de man inmiddels in volledige beperking vastzit. Wie zijn advocaat is, is niet bekend.

Zwangere vrouw en twee kinderen

Bewoners van de Goudenregenstraat in het Betuwse Maurik zijn geschokt door de mogelijke betrokkenheid van hun straatgenoot bij de aanslag op Peter R. de Vries. Kamil Pawel E. woonde volgens buurtgenoten pas een maand of twee in de straat.

De man leeft er samen met zijn vrouw en twee kinderen en staat op het punt weer vader te worden, vertellen buren. Veel straatbewoners kunnen niet geloven dat hij tot een moordaanslag in staat zou zijn. „Altijd vriendelijk maar in heel gebrekkig Nederlands. Goeiedag kon hij maar net zeggen.” Bewoners omschrijven hem als breedgebouwd met een kale kop en helemaal onder de tattoos.

’Huis is altijd potdicht’

De arrestatie is het gesprek van de dag in het kleine Maurik met zo’n vierduizend inwoners. In de Goudenregenstraat in het woonwijkje De Slaag zijn alle bewoners buiten. Ze wisselen onderling hun verbazing, afschuw en woede uit. Midden op straat en op de stoep.

„We hebben ons regelmatig verbaasd over het Poolse gezin. Als wij samen met wat buren gezellig bij elkaar in een voortuintje zitten, zijn bij hen de gordijnen dicht. Weer of geen weer. Dat huis zit altijd potdicht,” zegt een bewoner.

„We wonen hier in alle rust. Iedereen kent elkaar en groet altijd. Ook deze vreemdeling zei altijd vriendelijk goeiedag als ie op straat was. Hij was erg behulpzaam. Ik kan nog steeds niet geloven dat zo’n man betrokken zou zijn bij die vreselijke aanslag in hartje Amsterdam”, zegt een andere dorpeling.