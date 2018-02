Ivanka Trump arriveert in Zuid-Korea

„Het is een grote eer om hier in Zuid-Korea te zijn met de Amerikaanse delegatie”, zei Ivanka volgens Zuid-Koreaanse media bij het vliegveld van Incheon. Daar landde eerder deze maand ook het vliegtuig met de zus van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Sommige media gaven Kim Yo-jong de bijnaam „Noord-Koreaanse Ivanka.” Zij vertrok na een bezoek van enkele dagen.

Koosjer menu

Trump stapte buiten het vliegtuig in een zwarte auto. Ze dineert later met president Moon Jae-in. Voor de joodse Ivanka is volgens de Korea Herald een koosjer, vegetarisch menu opgesteld. Na het eten staat een klein concert op de agenda met traditionele Koreaanse muziek.