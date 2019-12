Dennis Schouten: ik wilde mijn moeder vermoorden

"Ik heb altijd een vreselijke band gehad met mijn moeder", vertelt de Powned-presentator. Toen hij op de middelbare school zat, liep het helemaal uit de hand. "Mijn moeder was heel erg bezig met 'Dennis heeft dat of hij heeft dat', dan las ze in de krant weer iets over ADHD en dan had ik weer autisme. Ik ging van psychiater naar psychiater en op een gegeven moment had ze er zelfs een zo gek gek gevonden dat ik daadwerkelijk autisme op papier had."

De diagnose had grote gevolgen: Dennis moest medicijnen slikken, werd naar het speciaal onderwijs gestuurd en kwam op een zorglocatie terecht. "Ik was echt helemaal uit het leven weggetrokken." Het maakte hem doodongelukkig. "Ik was 15 jaar, toen dacht ik: 'Als ik mijn rijbewijs heb, rij ik erheen en vermoord ik haar'."

Zijn oma, die volgens hem 'echt over mij waakte', werd zijn redding. "En op een gegeven moment ging het leven weer goed. Ik heb het echt van iets heel ellendigs naar iets heel moois opgebouwd en daar ben ik heel trots op."