EU verdubbelt steun voor troepenmacht Sahel

BRUSSE - De Europese Unie verdubbelt haar steun voor de troepenmacht van vijf landen in het Afrikaanse Sahelgebied naar 100 miljoen euro. Dat is vrijdag bekendgemaakt op een donorbijeenkomst in Brussel. Het totaal aan toezeggingen kwam uit 414 miljoen, waarvan 176 miljoen van de EU en haar lidstaten. Het bedrag overtreft de verwachtingen, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini.