Tiener gespietst door rondvliegende parasol op strand

De 13-jarige jongen liep op zaterdag rond 13.40 uur lokale tijd ernstige verwondingen op toen het attribuut de lucht invloog. Volgens de brandweer doorboorde de parasol de jongen ter hoogte van zijn schouder. „Het is een vrij zeldzame gebeurtenis. Ondanks het groot aantal stranden in de buurt komt een incident als deze nauwelijks voor”, laat Nick Ouelette van de lokale brandweer weten.

New York Post meldt dat strandgangers in actie kwamen om de gewonde tiener te helpen in afwachting van medische hulpdiensten. De jongen werd uiteindelijk met spoed naar het Beverly Hospital gebracht. De verwachting is volgens de instanties dat hij het ongeluk zal overleven.