Nederland bereidt zich voor op schaatspret

De al relatief sterke middagzonneschijn is wel een probleem voor het ijs, stelt schaatsclub IJSCH uit het Overijsselse Haaksbergen. Waarschijnlijk gaat de baan daar alleen ’s ochtends en in de avonduren open. Volgende week hebben het noorden en het midden van het land voorjaarsvakantie, waardoor veel mensen van de ijspret kunnen genieten.

Schaatsmarathon

IJSCH stelt alles in het werk om als eerste een schaatsmarathon te kunnen organiseren. Naar verwachting wordt deze dan in de loop van komende week in de ochtenduren gereden. Haaksbergen, Noordlaren (Groningen), Veenoord (Drenthe) en Arnhem zijn de plaatsen die traditioneel strijden om de eerste marathon op natuurijs te mogen organiseren.

Weeronline denkt dat de eerste opgespoten ijsbanen wellicht zaterdag en anders zondag opengaan. Voor ondergelopen weilanden en ondiepe slootjes is het verstandig om tot maandag te wachten. Op grote wateren zullen de ijsdiktes sterk verschillen. Dit komt doordat het in het weekend flink waait, waardoor brede sloten en meren op een aantal plaatsen tot zondagavond niet dichtvriezen.

Kwik beneden -10

Volgens de weersverwachtingen komt vanaf zondag de temperatuur ook overdag niet meer boven het vriespunt uit. Het kwik kan ’s nachts zakken tot onder min 10. De kou komt uit Siberië, waardoor weerkundigen al spreken van ’de Russische beer’. Naar verwachting houdt de vrieskou tot eind volgende week stand.

Koudegolf

Volgens Weeronline bestaat de kans dat er volgende week regionaal een koudegolf komt. Voor een koudegolf is een serie van vijf ijsdagen (24 uur onder nul graden) nodig met daarbij op drie dagen strenge vorst (minimumtemperatuur lager dan min 10 graden). Het is zeker niet ongebruikelijk dat het zo laat in de winter nog zeer koud is. De Elfstedentochten van 1985 en 1986 werden respectievelijk op 21 en 26 februari gereden.

Ouderen en vrieskou

Voor ouderen brengt de vrieskou extra risico’s met zich mee, zoals onderkoeling en isolatie omdat ze bang zijn om de deur uit te gaan. Ouderenorganisatie Gouden Dagen adviseert mensen: „vraag je af, zeker als de kou langer duurt, welke ouderen of zieken in de omgeving hulp kunnen gebruiken. Durf bij ouderen in de straat aan te bellen als je vermoedt dat zij hulp kunnen gebruiken. De ervaring leert dat hulp vaak wordt geaccepteerd.”

