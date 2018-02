Minister verdedigt vergoeding weduwe Mieremet

Grapperhaus reageert op berichtgeving door Zembla over de vergoeding van twee ton aan Ria E. Volgens het televisieprogramma werd ze in ruil voor het afstaan van het criminele vermogen niet vervolgd voor witwaspraktijken en kreeg ze een onkostenvergoeding. Tegenover Zembla noemt Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) dit „rechtsongelijkheid.”

Het Openbaar Ministerie stelt in een verklaring dat van Ria E. „alles is afgenomen” en dat daarom onder meer kosten voor juridische bijstand zijn vergoed. Het OM bevestigt dat een „onkostenvergoeding” van twee ton is afgesproken. De betaling aan de weduwe van Mieremet kwam uit op ruim 156.000 euro, omdat de overheid ook nog kosten had gemaakt „die feitelijk voor rekening waren van E..”

Minister Grapperhaus wil nog niet ingaan op de details. Hij zal daarover later vragen van Kamerleden beantwoorden.