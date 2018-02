Dikste man ter wereld wil zijn grootste droom waarmaken

Inmiddels lukt het Juan Pedro Franco al om een paar stapjes te zetten met een looprek, maar hij wil zonder hulpmiddelen kunnen lopen. En daarvoor zal moet hij nog wat kilo’s moeten afvallen.

Aan bed gekluisterd

Tijdens de weging door Guinness World Records in 2016 was de man nog aan het bed gekluisterd. Hij had diabetes, hoge bloeddruk en problemen met zijn longen. Ook had Juan Pedro een stoornis aan zijn schildklier.

Ⓒ AFP

Artsen waarschuwden de Mexicaan dat hij moest afvallen als hij niet dood wilde gaan. Hij besloot om een dubbele maagoperatie te ondergaan. Door zijn dokter Jose Antonio Castaneda werd hij ook op een streng dieet gezet.

Twee operaties

Inmiddels is Juan Pedro twee operaties verder. Volgens zijn dokter moet het hem lukken om de komende anderhalf jaar nog ongeveer honderd kilo extra kwijt te raken.

Ⓒ AFP

Hoewel de Mexicaan nog steeds verbonden is met een zuurstofslag, brengt hij steeds minder tijd in bed door. Met een rollator is het hem gelukt om voor het eerst in jaren weer een beetje te lopen. Maar nu wil hij normaal kunnen lopen.

’Alles gaat goed’

Een groot deel van zijn dag is Juan Pedro Franco nu aan zijn conditie aan het werken. Hij tilt gewichten op en doet oefeningen op zijn handgestuurde hometrainer. „Ik ben heel blij omdat alles goed gaat”, vertelt hij vanuit bed aan AFP.

Ⓒ AFP

Verder vult hij dagen met het breien van sjaals en maakt hij snoepjes die zijn familie verkoopt. Daarmee draagt hij zijn steentje bij aan het huishouden. Verder speelt hij gitaar en zingt hij in zijn vrije tijd.

’Hij doet er alles aan’

Ook zijn dokter Castaneda is tevreden. „Hij doet er alles aan om zijn leven op het goede spoor te krijgen en is heel positief ingesteld. maar hij blijft een complexe patiënt en loopt nog steeds gevaar.”

Ⓒ AFP

De Mexicaan wordt goed in de gaten gehouden want de kans bestaat dat zijn behandeling niet aanslaat. „We blijven dus waakzaam.”