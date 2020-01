Dekker: Soerel verplaatst na ’signalen’ over ontsnapping

Er heeft geen poging tot uitbraak plaatsgevonden, zegt Dekker. „Maar we kregen wel signalen dat er iets op handen zou kunnen zijn. Die informatie was zwaar genoeg om te zeggen: deze meneer moet uit de normale gevangenis, naar het zwaarst beveiligde regime.”

De advocaten van Soerel vechten de overplaatsing van de tot levenslang veroordeelde crimineel aan, omdat de herkomst van de informatie onduidelijk is.

Het is de tweede keer binnen een maand dat een tot levenslang veroordeelde moordenaar uit de gevangenis probeert te komen. Eerder deze maand probeerde Omar L., kopstuk van de Mocro-maffia, uit de gevangenis in Zutphen te ontsnappen.

Dekker zegt niet een patroon te zien. „Maar we moeten niet naïef zijn, niet iedere afgestrafte crimineel gaat braaf zijn zonden overdenken. Het gaat om heel harde jongens, die macht en soms geld hebben. Die proberen hun activiteiten voort te zetten, of handlangers van buiten in te zetten om ze eruit te halen. En op zo’n moment moeten we in actie komen, en dat hebben we donderdag gedaan.”