In beeld - Gulfstream IV Te koop: luxe ’pechvliegtuig’ dat ministers en topmilitairen vervoerde

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Wie nog op zoek is naar een vliegtuig met een historisch Nederlands tintje, kan nu zijn slag slaan. Het vliegtuig van Defensie, de Gulfstream IV, staat namelijk te koop. Het privétoestel, dat is uitgerust met luxe lederen bekleding en 11 passagiers kan vervoeren, kampt al jaren met technische mankementen en is toe aan vervanging.