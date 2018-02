Eis: 16 jaar cel voor moord op Rietje

In juni 2016 werd de koningin van het Kastanjeplein in Amsterdam-Oost dood aangetroffen in haar huis. Via haar man bezat mevrouw Esselaar veel vastgoed op het plein.

Haar schoondochter Susanne H. vond haar ’s ochtendsvroeg warm en zwetend. Maar een pols ontbrak. De vrouw haalde haar man en samen oordeelden zij met een verzorger die de laatste anderhalf jaar voor Esselaar zorgde, dat de vrouw dood was. Het noodnummer 112 werd pas een uur later gebeld. Esselaar was op dat moment zeker overleden.

De politie maakte maandenlang niet bekend dat er een pil in de mond van Rietje Esselaar werd gevonden door de schouwarts. De morfine-achtige oxycodon bleek haar noodlottig. Met afluisterapparatuur werden Hans W. en Susanne H. betrapt. Zij deelden in hun Porsche Cayenne daderinformatie, namelijk dat de morfine nog niet gevonden was.

Het familiedrama strekt zich naar tientallen leden. Twee broers van Hans, Rob en Frank, werden de laatste jaren door hun broer Hans uit het leven van hun moeder geweerd. In de rechtszaal werd duidelijk dat naast de dood van de moeder de strijd om de erfenis al jaren onderliggend zijn tol eist. Het kostte alle partijen grote moeite om elkaar niet in de haren te vliegen. Af en toe werd er wel eens iets geroepen, maar in tegenstelling tot de pro forma’s verliep de inhoudelijke zitting redelijk georganiseerd.

De officier van justitie oordeelde in zijn requisitoir dat het echtpaar de moeder al jaren niet goed behandelde en op het laatst ’besloot moeder een zetje te geven’. De rechters doen later uitspraak.