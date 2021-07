Binnenland

Grote brand in Veendam, bedrijfspand verwoest maar geen gewonden

Een bedrijfspand aan de Cereslaan in Veendam (Groningen) is woensdagochtend verwoest door een grote brand. Iedereen is volgens de brandweer veilig naar buiten gekomen en de brand is onder controle. Mensen in omliggende panden zijn geëvacueerd. Doordat er veel rook in het ernaast gelegen bedrijfspand...