Rutte belooft niks over extra EU-afdracht

Rutte arriveerde even voor het middaguur voor een EU-top met 26 andere regeringsleiders en staatshoofden in Brussel. Ze spreken vandaag voor het eerst over de nieuwe meerjarenbegroting van de Unie die vanaf 2021 gaat lopen, na het vertrek van het VK uit de EU.

Dat zadelt nettobetalers als Nederland meteen met een levensgroot probleem op want door de Brexit valt er een gat van 13 miljard euro in de begroting. Daarbij komt ook nog eens dat de EU meer ambities heeft als de gemeenschappelijke bewaking van buitengrenzen en op gebied van veiligheid en milieu.

Nederland krijgt nu een korting van een miljard op de afdracht om te voorkomen dat we anders een nog grotere nettobetaler zouden worden. Rutte wil dat bedrag linksom of rechtsom behouden, al zal het misschien geen korting meer worden genoemd.

„Onze inzet is geen afdrachtsstijging”, aldus Rutte. Nederland staat echter vrij eenzaam met landen als Zweden, Denemarken, Oostenrijk en mogelijk Finland die ook zeer terughoudend zijn. Toch wil hij de moed niet bij voorbaat opgeven. „Ik heb hier in zeven, acht jaar veel lastige conflicten uitgevochten”, stelt de premier.

„We besteden al behoorlijk wat aan de EU. Ik vind ook dat we dingen moeten moderniseren. Dat kan ook, als we binnen de bestaande budgetten geld vrijmaken voor zaken als het bewaken van buitengrenzen en innovatie.”

De strijd over het nieuwe meerjarenbudget gaat nog heel lang duren. De EU-leiders geven de Europese Commissie vandaag hun inbreng mee. De Commissie zal begin mei met een concreet voorstel komen.

Het streven is om in het voorjaar van 2019 een deal te hebben, maar gezien de verdeeldheid is het onwaarschijnlijk dat die datum zal worden gehaald. Het kan zomaar een jaar langer duren, verwachten diplomaten.