Waarschuwingsschoten in Rotterdam om gelblasters

De dienst cameratoezicht van de politie zag op beelden dat een mogelijk vuurwapen in een auto werd gelegd. Daarop werden agenten met zware vesten en getrokken wapen ingezet. Omdat de jongeren meerdere aansporingen van de politie niet opvolgden zijn waarschuwingsschoten afgevuurd, meldt de politie dinsdag.

Op de beelden was te zien dat vier van de tien uit de groep het wapen hebben vastgehouden. In een van de auto's lag een zwarte gelblaster, die niet van een echt vuurwapen te onderscheiden was. In de kofferbak van een andere auto lagen nog enkele gelblasters.

Vier jongens, van 16, 19, 20 en 22 jaar uit Rotterdam, zijn aangehouden en uiteindelijk met een bekeuring en na een goed gesprek heengezonden. De wapens zijn in beslag genomen en vernietigd. Het is verboden om gelblasters in het openbaar op straat te gebruiken. Wie ook nog eens op mensen schiet, kan opgepakt worden voor openlijke geweldpleging.

In Rotterdam hangen op verschillende openbare plekken in de stad uit voorzorg camera’s. Medewerkers van cameratoezicht zijn, als gevolg van de vele schietpartijen in de stad de afgelopen maanden, extra alert op vuurwapens.