Man opgepakt met duizenden xtc-pillen

De man liep tegen de lamp toen hij met zijn dochter op weg was naar Hamburg. Iets voorbij Bremen werd de auto gecontroleerd. De man zei dat hij de DOM wilde bezoeken, een groot volksfeest in de stad. Dat maakte de agenten argwanend, want het feest begint pas over een maand. Daarop besloten ze de auto te bekijken. Bij de stoelen vonden ze drie zakken met pillen.