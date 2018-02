Hersentumor van 1,8 kilo verwijderd bij man: ’Leken wel 2 hoofden op elkaar’

In totaal duurde de operatie in het Nair-ziekenhuis in Mumbai zo’n zeven uur. „Het is nu een kwestie van herstellen, maar hij is niet meer in levensgevaar”, vertelt dokter Trimurti Nadkarni aan AFP.

’Opereren niet mogelijk’

Al drie jaar liep Santlal Pal, een winkelier uit de staat Uttar Pradesh, met de enorme tumor op zijn achterhoofd rond. Hij was al bij drie ziekenhuizen geweest waar hem werd verteld dat opereren niet mogelijk was.

Ⓒ AFP

Tijdens zijn operatie had Santlal veel extra bloed nodig. „Dit was een zeer complex geval”, aldus de dokter.

’Grootste succesvol verwijderde hersentumor’

Mogelijk gaat het om de grootste succesvolle verwijderde hersentumor ter wereld. In 2004 verwijderde dokter Nadkarni al een tumor van 1,4 kilo.

Ⓒ AFP

Pal is in ieder geval erg opgelucht. Het herstel gaat vooralsnog goed. Het medische team hoopt dat hij ook snel weer kan zien.