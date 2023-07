Explosief afgegaan op auto in Diemen

Rond 04.25 uur hoorden bewoners aan de Albert Schweitzerstraat in Diemen harde knallen. Daarna bleek dat er een auto in brand stond. De brandweer kwam erbij om het voertuig te blussen en een explosieventeam van de politie heeft onderzoek gedaan. Volgens de politie is de brand bewust aangestoken met het explosief.

Er zijn dit jaar in Nederland al bijna meer incidenten met explosies geweest dan in heel 2022. Vooral in Rotterdam en Amsterdam zijn er veel ontploffingen geweest, zo bleek onlangs uit nieuwe cijfers van het Landelijk Forensisch Coördinatie Team (LFCT). De meeste explosies hebben te maken met drugshandel.