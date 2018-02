Hoge straffen geëist in kasteelmoord

De rechtszaak in Brugge draait om de moord op de Vlaamse kasteelheer Stijn Saelens in het plaatsje Wingene in 2012. André G. heeft bekend zijn kennis Pierre S. opdracht te hebben gegeven om zijn schoonzoon Saelens te doden. L. zou hebben geholpen het slachtoffer te begraven. De C. heeft volgens het OM een bemiddelende rol gespeeld.

Zijn schoonvader wilde Saelens dood, naar eigen zeggen om te voorkomen dat hij met zijn gezin naar Australië zou vertrekken. Het fatale schot in januari 2012 werd vermoedelijk gelost door de inmiddels overleden Ronny van B. uit Eindhoven, de oom van L.

De advocaten van de twee Nederlanders krijgen het woord op 28 februari en 1 maart.