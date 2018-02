Beneluxtunnel dicht door storing

Ⓒ GinoPress B.V.

ROTTERDAM - De Beneluxtunnel is door een technische storing in beide richtingen afgesloten. Het verkeer op de A4 tussen Rotterdam en Den Haag is daardoor vastgelopen. Wie nog niet in de file staat, kan beter een andere route volgen, raadt Rijkswaterstaat aan. Het is nog onbekend hoelang de afsluiting zal duren.