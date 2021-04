Kabinet wil Noord-Zuidlijn verlengen naar Schiphol en trekt 1,5 miljard uit

Voor het project maakt het kabinet 1,5 miljard euro vrij. Dat is ongeveer de helft van de totale kosten. De regio Amsterdam moet het plan nog verder uitwerken voor het geld definitief wordt overgemaakt. Voor het verdubbelen van het spoor tussen Schiedam en Delft wordt maximaal 1 miljard uitgetrokken.

De komende vijf jaar stopt het kabinet in totaal 20 miljard euro in het zogenaamde Wopke-Wiebesfonds. De pot met geld kan in de komende jaren worden gebruikt om te zorgen voor meer welvaart in de toekomst. Om te voorkomen dat de waan van de dag regeert is er een onafhankelijke commissie in het leven geroepen om te kijken welke projecten nut hebben. Uiteindelijk hakt het kabinet de knoop door.

De eerste uitdeelronde is vooral een feestje voor de overheid: drie ministeries hebben 14 voorstellen ingeleverd. Komende maand mogen particuliere initiatieven meedingen in de tweede ronde van het miljardenbal. In totaal zijn nu tien voorstellen door de keuring van de commissie gekomen. In totaal wordt er in de eerste ronde 646 miljoen euro onder voorwaarden toegezegd. Nog eens 3,5 miljard euro ligt klaar, maar hier wil het kabinet eerst nog meer onderbouwing voor. In deze categorie zit de metrolijn van Amsterdam.

Onder de tien projecten zitten veel innovatieve plannen om Nederland vooruit te helpen. Het gaat onder andere om een project op het gebied van kunstmatige intelligentie, de oprichting van een Nationaal Onderwijslab, voor innovatieve gezondheidszorg om chronische ziektes te voorkomen of te genezen en een plan om groene waterstof sneller beschikbaar te maken voor zware industrie, transport en de chemiesector.