Bestuurder die Lamborghini in de sloot reed, meldt zich

De witte sportwagen is eigendom van het autobedrijf Borga Exclusive uit Hoofddorp, zo bevestigt een woordvoerder van het bedrijf, dat exclusieve auto’s verhuurt en verkoopt, tegenover De Telegraaf. De Lamborghini van het type Aventador heeft volgens de zegsman, die niet met zijn naam in de krant wil, een waarde van rond de drie ton.

„Wij zijn intern nog aan het uitzoeken hoe alles heeft kunnen plaatsvinden. Het is voor ons te vroeg om met onze kant van het verhaal naar buiten te komen, vandaar dat wij ons nog even op de vlakte houden”, zegt de woordvoerder van Borga Exclusive.

„We beraden ons nog op een nadere verklaring. Ik wil de vraag of wij de auto hebben verhuurd of uitgeleend nu nog niet beantwoorden.” Volgens de politie is de dure auto uitgeleend aan de bestuurder.

Ⓒ AS Media

De Lamborghini maakte deel uit van een trouwstoet. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt, raakte een tegenligger en kwam uiteindelijk terecht in de sloot. De bestuurder van de Lamborghini bleef ongedeerd en stapte in bij een andere auto in de stoet.