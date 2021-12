Onderzoeksschip van NASA ’raakt’ voor het eerst de zon aan

Het onderzoeksschip Parker onderzoekt sinds 2018 de atmosfeer van de zon. In april dit jaar heeft het schip ook echt contact met de zon gehad. Het was de achtste keer dat het dichtbij de zon kwam, maar nog nooit van zo dichtbij.

Stoffig

Parker naderde tot op 13 miljoen kilometer van de kern van de zon en vloog die dag drie keer de corona (de atmosfeer van de zon) kort binnen. Dat ging telkens vlot, zo zeggen de wetenschappers. „De eerste keer zijn we daar vijf uur binnen geweest”, zei Justin Kasper van de universiteit van Michigan op een persconferentie. „In die tijd werd een immens gebied verkend, want Parker beweegt zich voort aan meer dan 100 kilometer per seconde.”

Omdat de zon geen vast oppervlak heeft, is de corona waar de actie zich afspeelde. Door dat gebied te doorzoeken kunnen wetenschappers beter zonne-uitbarstingen leren begrijpen; die kunnen namelijk impact hebben op het leven op aarde. „Dit is fascinerend en opwindend”, aldus wetenschapper Nour Raouafi van de Johns Hopkins-universiteit. „De corona was stoffiger en mistiger dan verwacht.”