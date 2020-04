Peiling: VVD wint tien zetels in zeven weken

Zondag publiceerde De Hond voor het eerst sinds 8 maart weer een peiling van de politieke voorkeuren. De VVD komt in de peiling uit op dertig zetels, tien meer dan de twintig van 8 maart, maar nog altijd drie minder dan de 33 die de partij had na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Ook andere coalitiepartijen gaan er vergeleken met 8 maart op vooruit. CDA en ChristenUnie hebben er ieder twee zetels bij gekregen. D66 verloor er daarentegen drie. Van de oppositiepartijen is alleen de PvdA overeind gebleven, met een zetel winst ten opzichte van 8 maart. Vrijwel alle partijen zijn een of twee zetels gedaald. FVD verloor er vier.