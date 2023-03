Opnieuw rellen in Parijs bij protesten tegen pensioenhervorming

Volgens de Franse televisiezender BFMTV heeft de politie in Parijs 61 mensen gearresteerd. De politie zette waterkanonnen en traangas in tegen de demonstranten. Omroep Franceinfo meldde dat vijf agenten gewond zijn geraakt. Zo’n 4000 mensen zouden aan het protest in Parijs hebben deelgenomen.

In Lyon arresteerde de Franse politie bij rellen na een demonstratie zeker 36 betogers. Verschillende lokale nieuwsmedia meldden dat er brand uitbrak voor een overheidsgebouw in het vierde arrondissement in de stad, terwijl demonstranten probeerden het gebouw binnen te dringen. Fabienne Buccio, de regionale politiekorpschef, sprak in een tweet van een „wilde samenscholing.” Er waren ook protesten in andere Franse steden zoals Bordeaux en Straatsburg.

De spontane demonstratie in Parijs vond plaats op Place de la Concorde, niet ver van het parlementsgebouw. Daar waren de dag ervoor al rellen uitgebroken nadat de Franse regering besloot de pensioenhervorming door te drukken zonder stemming in het parlement, uit vrees dat niet genoeg leden ermee zouden instemmen. De hervorming maakt een verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar mogelijk.