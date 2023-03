Opnieuw rellen in Parijs bij protesten tegen pensioenhervorming

PARIJS - Vrijdagavond is het opnieuw tot confrontaties gekomen tussen de politie en demonstranten in Parijs tijdens een protest tegen de pensioenhervorming van de Franse regering. Volgens berichten in de media gebruikten agenten opnieuw waterkanonnen en traangas tegen de demonstranten, die stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. Ook werden voorwerpen in brand gestoken.