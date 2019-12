Paus roept op tot wereldvrede in kerstboodschap

De 83-jarige paus drong er op eerste kerstdag bij de wereld op aan het licht van Kerstmis te laten doordringen in de „duisternis van het menselijk hart”, die leidt tot religieuze vervolging, sociaal onrecht, gewapende conflicten en angst voor migranten.

De rode draad in zijn toespraak tot tienduizenden mensen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad en miljoenen kijkers en luisteraars over de hele wereld was dat verandering begint in de harten van individuen. „Er is duisternis in menselijke harten, maar het licht van Christus is nog groter”, zei Franciscus op de zevende Kerstmis van zijn pontificaat.

Franciscus wees op de vervolging van christenen door militante groepen in Burkina Faso, Mali, Niger en Nigeria, en vroeg God om degenen te troosten die voor hun geloof lijden. Op 1 december werden minstens veertien mensen doodgeschoten bij een aanslag op een kerk in het oosten van Burkina Faso, waar een islamitische opstand etnische en religieuze spanningen aanwakkert.

De paus, die door populistische politici wordt bekritiseerd omdat hij het opneemt voor vluchtelingen en migranten, wijdde een deel van zijn toespraak aan hun benarde situatie. „Het is onrecht dat hen woestijnen en zeeën laat oversteken die begraafplaatsen worden. Het is onrecht dat hen dwingt om onuitsprekelijke vormen van misbruik, elke vorm van slavernij en marteling in onmenselijke detentiekampen te doorstaan”, zei Franciscus.

Hoewel er veel grote problemen in de wereld zijn, hoeven mensen niet ver te kijken om onrecht te corrigeren, benadrukte de paus. Ze zouden een verschil kunnen maken in hun eigen gemeenschap als een begin van genezing van alle ’lijdende leden van onze menselijke familie’.

Het Urbi et Orbi geldt als hoogtepunt van de traditionele kerstviering in Rome.