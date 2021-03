Verdriet om door windmolen vermalen zeearend: ’Dit hakt erin’

Ⓒ ANP/Sem van der Wal

LOCHEM - Foute boel, wist Stef van Rijn van de Werkgroep Zeearend Nederland. „Ik zag het meteen toen de laatste radarbeelden binnen kwamen. Het jonge dier bewoog niet meer en lag stil onder een Duitse windturbine. Dan weet je: dit is mis.” De jonge zeearend, die Van Rijn in 2019 persoonlijk onder zijn nest in de Biesbosch van een zendertje voorzag, is onlangs finaal doormidden gehakt door een turbinewiek nabij Bremerhaven, zo werd zondag bekend.