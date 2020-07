Duikers jagen op dodelijke ’spooknetten’ rond zeewrakken: ’Geen spelletje’

Duikers aan het werk bij het wrak, dat wel lijkt ingepakt met visnetten. Ⓒ Cor Kuyvenhoven

Kefalonia - Hij ziet er niet uit of hij zojuist een spook heeft gezien. Toch is onderwaterfotograaf Cor Kuyvenhoven net terug van een trip naar Griekenland, waar door een team professionele duikers onderzeeër HMS Perseus op 52 meter diepte is ontdaan van ’spooknetten’; verloren visnetten die dodelijk zijn voor dieren.