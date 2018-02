Foute route in strijd tegen landingsbaan MAA

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek moet met haar klachten over vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) naar de toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De stichting ageerde in een kort geding tegen het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen om het gebruik van de hele startbaan van MAA te gedogen, maar de rechtbank in Den Haag oordeelde vrijdag dat de stichting aan het verkeerde adres was. De claim is daarom niet-ontvankelijk verklaard.