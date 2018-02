Celstraf voor docent na verleiden leerlingen

De rechter legde een celstraf op van negen maanden, waarvan zes voorwaardelijk plus een taakstraf van 200 uur. Vanwege het risico op herhaling moet hij zich bovendien verplicht laten behandelen. Tegen de Eindhovenaar was anderhalf jaar celstraf geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Mentor

De leraar van het Heerbeeck College in Best ging over de schreef in intensief berichtenverkeer met drie dertienjarige leerlingen van wie hij mentor was. De jongens stapten met de gesprekken naar de schoolleiding en de school deed aangifte.

In juni vorig jaar werd de verdachte aangehouden. Op zijn telefoon trof de politie tien plaatjes en filmpjes aan die worden beschouwd als kinderporno. Tussen het materiaal dat hij doorstuurde zat ook een pikante afbeelding van een leerling.

Misbruik van zijn positie

De rechtbank meent dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als leraar en mentor en het vertrouwen van ouders, leerlingen en de schoolleiding ernstig heeft beschaamd.

De Eindhovenaar heeft zijn baan en toekomst als leraar opgegeven. De opgelegde celstraf heeft hij al uitgezeten in voorarrest.