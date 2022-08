Egels met brandwonden en abcessen door onbekende ziekte: ’Het gaat slecht met ze’

Onderzoekers weten nog niet om wat voor ziekte het gaat, waarbij de dieren last krijgen van abcessen en (brand)wonden. De ziekte is omgedoopt tot egelziekte 2020. In België kregen de afgelopen jaren ook veel egeltjes nare plekken en wonden.

Twee jaar geleden kregen Nederlandse egels dezelfde soort wonden. Vooral in het zuiden van ons land worden bij dierenpraktijken zieke egels, onder de abcessen en wonden aan pootjes en kop, binnengebracht.

Overlevingskans

De stekelige nachtdieren kunnen de kwaal overleven; de overlevingskans is tussen de veertig en zeventig procent. Wel duurt het twee maanden voordat de diertjes helemaal hersteld zijn en dat kost veel geld. Dat vertelt Conny Scheeres, mede-eigenaar van Egelopvang Roosendaal. Zo krijgen de dieren die er slecht aan toe zijn antibiotica, worden wonden behandeld met zalf voor in de ogen en krijgen ze pijnstillers, die ook dienen als ontstekingsremmer. Als een egel er te slecht aan toe is, krijgt het diertje een spuitje bij een dierenarts.

Jenny Kleve, directeur van de Egelbescherming Nederland: ,,De ziekte gaat vooral in de zomer en het voorjaar rond. En de ellende is groot als de egels open abcessen aan de kop of poten hebben, met alle vliegen en maden die er dan in kunnen komen.”

Het Dutch Wildlife Health Centre van het Universitair Medische Centrum Utrecht doet onderzoek naar de ziekte. Het is nog de vraag of het daadwerkelijk om dezelfde aandoening gaat als die in België voorkomt. De betreffende bacterie in België produceert toxine, waardoor wonden en abcessen ontstaan. In Nederland is deze bacterie (corynebacterium ulcerans) slechts op één van de 25 onderzochte egels aangetroffen, en produceerde geen toxine. Kleve benadrukt dat het bovendien nog helemaal niet duidelijk is of het wel om een bacterie gaat.

Toekomst

Kleve is bezorgd over de toekomst van de egel in Nederland. De populatie van de diersoort is in de afgelopen vijftig jaar met tachtig procent afgenomen. ,,Het gaat slecht met ze. Voor voedsel zijn ze erg afhankelijk van mensen. Dus reageer snel als ze in nood zijn en geef ze kattenbrokjes en water.”