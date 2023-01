Vijf Russen die dienstplicht ontvluchtten, vast op Zuid-Koreaans vliegveld

Bij aankomst op het Incheon-vliegveld kreeg elk van de vijf Russen echter te horen dat het vermijden van de dienstplicht geen grond is voor een succesvolle asielaanvraag. Daarom bivakkeren ze sinds de afwijzing in de de wachtkamer bij de duty-freewinkels op de luchthaven. Een van hen zit daar al bijna drie maanden.

Het vijftal heeft inmiddels een raadsman gevonden, die de afwijzing gaat aanvechten: pro-Deoadvocaat Lee Jong-chan. Lee heeft goede hoop dat hij zijn Russische cliënten kan helpen, zo zegt hij tegen The Korea Times: „Deze mannen zullen in hun thuisland worden vervolgd vanwege hun politieke standpunten en daarom zouden ze volgens de internationale regels een asielstatus moeten krijgen. Het ministerie van Justitie zou dat moeten weten.”

Deportatie

De zaak komt eind deze maand voor en dat betekent dat de Russen tot die tijd nog op het vliegveld moeten verblijven. Als ze winnen, krijgen ze een tijdelijke status waarmee ze aan een asielprocedure kunnen beginnen. Verliezen ze, dan betekent dat hoogstwaarschijnlijk deportatie naar Rusland.

De situatie van de Russen doet denken aan de film The Terminal. Tom Hanks speelt daarin een Oost-Europeaan die vastzit op een Amerikaans vliegveld, omdat hij Amerika niet in mag en zijn thuisland in chaos verkeert als gevolg van een coup.